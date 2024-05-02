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Магнитные бури 2 мая 2024 года: наступление пика солнечной активности

В начале месяца метеозависимые люди могут почувствовать физические недомогания.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 86% 757 мм рт. ст. +18°
Источник: Волгоградская правда

В четверг, 2 мая, К-индекс достигнет 4 баллов, что характеризуется как возбужденная магнитосфера. Самый пик солнечной активности придется на период с 6.00 до 9.00, днем и вечером сила геоударов не превысит 3 баллов.

В этот день вероятность магнитной бури специалисты оценивают в 20%, а сильного магнитного шторма — в 5%. Однако накануне на Солнце было зафиксировано сразу 7 вспышек класса М, которые в последующем могут спровоцировать мощные геоудары.

В дни магнитных возмущений метеопаты могут почувствовать физические недомогания. Чтобы снизить симптомы метеозависимости, специалисты рекомендуют избегать стрессов, проводить время на свежем воздухе и воздержаться от курения и употребления алкоголя.