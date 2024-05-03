Хедлайнером Дня Победы 9 мая в Перми станет певец Алексей Гоман

На заседании краевого оргкомитета 2 мая озвучили основную часть празднования в Перми 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. В День победы на улицах города пройдет более 110 мероприятий на нескольких городских площадках, включая площадь перед Театром-Театром и набережную Камы.
С праздничной программой перед пермяками и гостями города выступят творческие коллективы города. Хедлайнером вечера станет певец Алексей Гоман.
Звездный час для 40-летнего исполнителя из Мурманска пробил в начале 2000-х годов. Его главным хитом стала песня «Русский парень». За ее исполнение он получил несколько престижных наград. Совсем недавно Алексей Гоман стал участником проекта «Суперстар! Возвращение» на НТВ, по его итогам он получил Приз зрительских симпатий.
Сегодня глава региона Дмитрий Махонин подтвердил проведение в Перми 9 мая Парада Победы.