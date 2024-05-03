Хедлайнером Дня Победы 9 мая в Перми станет певец Алексей Гоман

Звездный час для 40-летнего исполнителя из Мурманска пробил в начале 2000-х годов. Его главным хитом стала песня «Русский парень». За ее исполнение он получил несколько престижных наград. Совсем недавно Алексей Гоман стал участником проекта «Суперстар! Возвращение» на НТВ, по его итогам он получил Приз зрительских симпатий.