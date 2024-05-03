Американского булли продают за 350 тысяч рублей в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу собаку породы американская булли. За кобеля просят 350 тысяч рублей.
В описании указано у собаки отличная родословная и прекрасный характер, а также что он чист по всем тестам на породу.
«Sibbulli Mr Po породы американский булли типа экзот предлагается к продаже. Родословная ABCS, носитель легендарных кровей Мияги, развязанный кобель», — написали владельцы.
Также хозяева предлагают использовать кобеля для вязок. В случае продажи они обещают пожизненно консультировать новых владельцев.
Напомним, новосибирцы выступили против эвтаназии бездомных животных.