Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американского булли продают за 350 тысяч рублей в Новосибирске

В описании указано у собаки отличная родословная и прекрасный характер.

Источник: Авито

В Новосибирске выставили на продажу собаку породы американская булли. За кобеля просят 350 тысяч рублей.

В описании указано у собаки отличная родословная и прекрасный характер, а также что он чист по всем тестам на породу.

«Sibbulli Mr Po породы американский булли типа экзот предлагается к продаже. Родословная ABCS, носитель легендарных кровей Мияги, развязанный кобель», — написали владельцы.

Также хозяева предлагают использовать кобеля для вязок. В случае продажи они обещают пожизненно консультировать новых владельцев.

Напомним, новосибирцы выступили против эвтаназии бездомных животных.

торговля