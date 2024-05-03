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Прокуратура обратила внимание на опасный тротуар на ул. Тухачевского в Самаре

В Самаре начали ремонтировать полуразрушенный тротуар на улице Тухачевского.

Источник: прокуратура Самарской области

В Самаре местные жители пожаловались в социальных сетях на плохое состояние полуразрушенного тротуара около дома № 80 по улице Тухачевского. Прокуратура Железнодорожного района провела проверку.

— Выявлены нарушения в сфере безопасности дорожного движения и дорожной деятельности. На покрытии тротуара заметны трещины и выбоины, плиточный слой частично нарушился, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

В связи с этим в адрес руководителя департамента городского хозяйства и экологии внесли представление. Прокурор потребовал незамедлительно устранить нарушения. В результате были организованы работы по замене плитки на указанном участке тротуара.

Качество и объем выполненных работ контролирует надзорный орган района.

Прокуратура