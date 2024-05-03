Штрафуют и блокируют: Как пешие инспекторы ловят самокатчиков за нарушение правил езды на улицах Петербурга

Стой, кто едет?! С 1 мая за самокатчиками на улицах Петербурга следят пешие инспекторы. Заметить их легко — по светоотражающим курткам и жилеткам комитета по транспорту. Новые меры ввели неспроста, ведь в этом году в Северной столице разместили около 48 тысяч электросамокатов. Это почти на четверть больше, чем в 2023-м. В сводки СМИ только за апрель и начало мая попало с десяток ДТП, в том числе с тяжело пострадавшими детьми. Значит, контроль нужен.
За культурой вождения должны проследить пешие инспекторы Городского центра управления парковками (ГЦУП). Работа не то чтобы сложная — можно даже не догонять нарушителя, если он умчал в закат.
— Мы снимаем нарушителя на фото и видео. Обязательно засекаем время, когда это было. И отправляем информацию в кикшеринговые компании, у нас с ними есть отдельный чат, — объяснил начальник отдела обеспечения фиксации ГЦУП Алексей Маслов. — У нас нет полномочий выписывать квитанции со штрафами, мы не ГИБДД.
За несколько дней работы инспекторов громких конфликтных ситуаций с самокатчиками не было.
— На профилактические беседы реагируют нормально. Проблема в том, что при аренде электросамоката никто не читает договор, оферту, — разводит руками Маслов. — Соответственно, люди не знают даже базовые правила поездки на самокате. Самое распространенное нарушение у нас — это переезд через пешеходный переход. Почти у каждого встречается. Редко кто спешится. Часто ездят вдвоем и втроем на одном самокате. Кроме этого мы видим, как самокаты бросают в неположенных местах, что усложняет передвижение пешеходов по тротуару. Это тоже нарушение.
В итоге кикшеринги сами штрафуют и блокируют (при необходимости) арендаторов самокатов, как только перепроверят информацию о нарушении. А вот обладателям собственных электросамокатов пока что повезло — на их поведение пешие инспектор ГЦУП повлиять не могут.
— Это уже полномочия ГИБДД, мы отвечаем только за кикшеринги, за арендованные самокаты, — уточняет инспектор.
В самом Центре управления парковками не считают, что кикшеринговые компании не справляются с потоком нарушителей. Но проблема с самокатами есть, и замалчивать ее не будут. А в перспективе нарушителей смогут ловить и сами горожане.
— Далее мы планируем развить чат-бот, чтобы любой житель Петербурга смог фиксировать нарушения поездки на самокате, — рассказал директор ГЦУП Михаил Курдяев. — Это очень просто. Отправляете фотографию, место, время. И получаете обратную связь. Потому что наших инспекторов на весь город не хватит. Из-за ощущения, что за самокатчиками могут следить все желающие, они будут ответственнее соблюдать правила.
Получится ли перевоспитать пользователей кикшеринга — узнаем за это лето. А пока компании докладывают о первых штрафах и блокировках. Процесс контроля запущен.