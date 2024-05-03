Штрафуют и блокируют: Как пешие инспекторы ловят самокатчиков за нарушение правил езды на улицах Петербурга

Стой, кто едет?! С 1 мая за самокатчиками на улицах Петербурга следят пешие инспекторы. Заметить их легко — по светоотражающим курткам и жилеткам комитета по транспорту. Новые меры ввели неспроста, ведь в этом году в Северной столице разместили около 48 тысяч электросамокатов. Это почти на четверть больше, чем в 2023-м. В сводки СМИ только за апрель и начало мая попало с десяток ДТП, в том числе с тяжело пострадавшими детьми. Значит, контроль нужен.