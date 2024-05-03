Кармелита и Федерико: какие имена дают новосибирцы своим детям

Выяснилось, как жители Новосибирской области предпочитают называть новорожденных. Региональный ЗАГС поделился статистикой с самыми популярными и редкими именами за апрель.
Самыми популярными именами для мальчиков оказались Михаил, Александр, Артём, Максим, Иван, Тимофей, Дмитрий, Кирилл, Роман и Марк, для девочек — София, Алиса, Ева, Варвара, Полина, Виктория, Анна, Мирослава, Милана и Арина.
Среди необычных имен для мальчиков оказались Володар, Лукьян, Марсель, Назар, Серафим, Тим, Тихон, Федерико, а также двойные имена — Александр-Алекс, Джозеф-Александр. Девочкам давали имена Анисия, Ванесса, Влада, Дарьяна, Делия, Златослава, Кармелита, Элиана, Яра и Елизавета-Кристина.