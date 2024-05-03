В Самаре пройдут репетиции военного парада

В преддверии Дня Победы в социальных сетях также можно почтить память героев великой Победы. Для этого можно заменить аватарку на фото своего родственника, который воевал в ВОВ. Чтобы эти фото были красиво оформлены, на сайтах волонтерыпобеды.рф и на сайте polkrf.ru с 1 мая запущен чат-бот, в который можно загрузить фотографию и получить готовый формат для аватарок в социальные сети. Также фотографию можно сделать в виде открытки и переслать своим друзьям, родственникам или просто опубликовать на своей страничке.