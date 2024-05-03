Заморозки до −4 градусов сохранятся в Нижегородской области до 8 мая

Холодная погода в Нижегородской области сохранится в ближайшую неделю — до 8 мая ожидаются заморозки местами до −4 градусов и снег. Виной тому — активное ультраполярное вторжение арктического воздуха, рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.
— По Нижегородской области до 8 мая сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы в ночные и утренние часы 0…-4 градуса. В целом температурный фон будет ниже климатической нормы на 10−14 градусов. Днем колебания температуры до +6 до +9 градусов. Местами прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.
Напомним, ночью и утром 3 мая в Нижегородской области выпал снег. Жители региона могли наблюдать самую настоящую весеннюю метель. В некоторых районах снега было столько, что на земле установился снежный покров. Особенно страдают растения и цветы, которые уже распустились с наступлением тепла в апреле.