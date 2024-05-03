Заморозки до −4 градусов сохранятся в Нижегородской области до 8 мая

— По Нижегородской области до 8 мая сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы в ночные и утренние часы 0…-4 градуса. В целом температурный фон будет ниже климатической нормы на 10−14 градусов. Днем колебания температуры до +6 до +9 градусов. Местами прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.