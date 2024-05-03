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В Самаре вечером 9 мая на первой очереди набережной прогремит салют

Холостые залпы с Волги будут слышны и в дни репетиции парада 3, 6 и 7 мая 2024 года.

Источник: CityTraffic.ru

В Самаре 3 и 6 мая 2024 года в 19 часов на площади Куйбышева пройдут первые репетиции военного парада, а 7 мая в 10 часов состоится его генеральная репетиция. В ходе проведения тренировок военного парада с 1‑й очереди набережной Волги будут производиться холостые залпы. В эти дни доступ на площадь Куйбышева будет ограничен.

Всего в военном параде будут участвовать более 20 парадных расчетов и около 30 единиц военной техники. Парад откроет легендарный танк Т‑34 образца 1941 года.

Патриотическая акция «Солдатская каша» пройдет в День Победы. Праздник завершится в 22 часа салютом, который запустят на 1‑й очереди набережной, сообщили в пресс-службе облправительства.

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