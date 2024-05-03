В Самаре вечером 9 мая на первой очереди набережной прогремит салют

В Самаре 3 и 6 мая 2024 года в 19 часов на площади Куйбышева пройдут первые репетиции военного парада, а 7 мая в 10 часов состоится его генеральная репетиция. В ходе проведения тренировок военного парада с 1‑й очереди набережной Волги будут производиться холостые залпы. В эти дни доступ на площадь Куйбышева будет ограничен.