В Самаре вечером 9 мая на первой очереди набережной прогремит салют

В Самаре 3 и 6 мая 2024 года в 19 часов на площади Куйбышева пройдут первые репетиции военного парада, а 7 мая в 10 часов состоится его генеральная репетиция. В ходе проведения тренировок военного парада с 1‑й очереди набережной Волги будут производиться холостые залпы. В эти дни доступ на площадь Куйбышева будет ограничен.
Всего в военном параде будут участвовать более 20 парадных расчетов и около 30 единиц военной техники. Парад откроет легендарный танк Т‑34 образца 1941 года.
Патриотическая акция «Солдатская каша» пройдет в День Победы. Праздник завершится в 22 часа салютом, который запустят на 1‑й очереди набережной, сообщили в пресс-службе облправительства.