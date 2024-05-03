Карты некоторых банков не будут работать в Беларуси 4 мая

Сбои возможны ночью с 03.20 до 5.00 часов. Ожидаются краткосрочные перерывы в обслуживании карт банков, подключенных к услугам Банковского процессингового центра. В том числе могут некорректно работать или «не проходить» банковские карты при осуществлении операций в торговой сети, пунктах выдачи наличных денег и банкоматах, других устройств самообслуживания.