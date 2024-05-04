В Новосибирске рестораторы показали свои блюда к Пасхе

Пекарь ресторана ГОРЯЧИЙ ЦЕХ Евгения рассказала, что на Пасху она будет печь для команды слоеный кулич. Рецепт кулича такой: в классическое дрожжевое тесто добавляются цукаты, после расстойки тесто раскатывается, добавляется масло и скучивается в трубочку. Затем тесто нужно разрезать и уложить в форму для выпечки. Украсить кулич можно сахарной пудрой или заварным белковым кремом.