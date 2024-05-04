В Новосибирске рестораторы показали свои блюда к Пасхе

Рестораторы из Новосибирска показали, какие куличи и творожные пасхи они приготовили для гостей к Пасхе. Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.
Так, в ресторане #СибирьСибирь к Пасхе в этом году решили добавить в традиционные блюда сибирскую ягоду. Куличи приготовили во вкусом клюквы и вишни. Помимо этого, гости заведения могут попробовать творожные пасхи с начинкой из цукатов и клюквы.
Владимир и Анжелика Бурковские в своих ресторанах готовят куличи на солодовой закваске с воздушной белковой помадкой. Пасхи рестораторы готовят из фермерского творога.
Пекарь ресторана ГОРЯЧИЙ ЦЕХ Евгения рассказала, что на Пасху она будет печь для команды слоеный кулич. Рецепт кулича такой: в классическое дрожжевое тесто добавляются цукаты, после расстойки тесто раскатывается, добавляется масло и скучивается в трубочку. Затем тесто нужно разрезать и уложить в форму для выпечки. Украсить кулич можно сахарной пудрой или заварным белковым кремом.
Как отметила руководитель кондитерской студии Наталья Бутарева, для кондитеров Пасха — один из важнейших праздников. К нему тщательно готовятся и делают множество блюд к пасхальному столу.
«Наша особая гордость — творожные куличи. Тесто делается с творогом и цукатами. Куличи получаются сочными и очень вкусными. Каждый год есть какие-то новые идеи для оформления. Но обязательно есть и проверенные временем решения, которые уже полюбились нашим клиентам», — рассказала Наталья Бутарева.