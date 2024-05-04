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В Башкирии выпал снег

Жители Башкирии в соцсетях делятся снимками выпавшего снега.

Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 94% 762 мм рт. ст. +17°

Жители Башкирии в соцсетях делятся снимками выпавшего снега. Отметим, что подобное погодное явление наблюдали в Удмуртии, Татарстане, Свердловской области, Чувашии, Пермском крае и других субъектах РФ.

В ближайшие дни, по данным Башгидромета, характер погоды не изменится. Сегодня, 4 мая, в воздухе и на поверхности почвы были заморозки до −5°. Днем прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В воскресенье, 5 мая, ночью снова будет идти мокрый снег. Ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1,-6°. Днем температура воздуха составит +4,+9°.

В понедельник, 6 мая, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5°. Днем столбик термометра поднимется до +7,+12°.