В Башкирии выпал снег

Жители Башкирии в соцсетях делятся снимками выпавшего снега. Отметим, что подобное погодное явление наблюдали в Удмуртии, Татарстане, Свердловской области, Чувашии, Пермском крае и других субъектах РФ.
В ближайшие дни, по данным Башгидромета, характер погоды не изменится. Сегодня, 4 мая, в воздухе и на поверхности почвы были заморозки до −5°. Днем прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
В воскресенье, 5 мая, ночью снова будет идти мокрый снег. Ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1,-6°. Днем температура воздуха составит +4,+9°.
В понедельник, 6 мая, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5°. Днем столбик термометра поднимется до +7,+12°.