Тысячи людей собрались в ожидании схождения Благодатного огня в Иерусалиме

«Уже тысячи людей смогли как-то сюда попасть. Очень много людей хотят быть [здесь] в этот святой день для православных. Все ждут схождения Благодатного огня», — рассказал корреспондент «Известий» Никита Кулюхин, рядом с которым можно увидеть множество прихожан.
По его словам, в целях обеспечения безопасности на месте дежурят пожарные, а присутствующих проверяют на наличие спичек и других горючих предметов. Кроме того, еще со вчерашнего дня входы в храм и сам город охраняют сотрудники полиции.
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме происходит ежегодно в Страстную субботу (канун Пасхи). В этом году церемония начнется 4 мая около 13:00 мск, «Известия» будут вести ее трансляцию.
Ранее сообщалось, что Благодатный огонь доставят спецрейсом из Иерусалима в Москву в этот же день. Он будет принесен в храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения, а затем лампады доставят в 15 храмов столицы. В Израиле подтвердили готовность обеспечить безопасность российского борта.