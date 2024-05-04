Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сходит в Кувуклии — гробнице в скале, которая почитается как место погребения и воскресения Иисуса Христа. Церемония начинается от каменной плиты, на которую когда-то было уложено его тело. От нее исходит голубоватый свет, который затем поднимается вверх, образуя огненный столп. От него зажигаются две свечи, а уже от них — тысячи других.