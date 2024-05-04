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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) в Иерусалиме. «Известия» ведут онлайн-трансляцию события.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии — гробнице в скале, которая почитается как место погребения и воскресения Иисуса Христа. Церемония начинается от каменной плиты, на которую когда-то было уложено его тело. От нее исходит голубоватый свет, который затем поднимается вверх, образуя огненный столп. От него зажигаются две свечи, а уже от них — тысячи других.

Схождение Благодатного огня служит символом веры в христианстве. Это событие означает победу жизни над смертью, надежду на обновление и торжество истины над ложью.

Считается, что если Благодатный огонь не сойдет в канун Пасхи, это становится предвестником приближающегося конца света и Судного дня. При этом подобного явления пока не происходило.

Ранее сообщалось, что Благодатный огонь доставят спецрейсом из Иерусалима в Москву 4 мая. Он будет принесен в храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения. Затем лампады доставят в 15 храмов столицы. В Израиле подтвердили готовность обеспечить безопасность российского борта.

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