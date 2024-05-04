Выставку «Россия» посетили 12 миллионов человек

В программу поездки входит экскурсия по Тульскому кремлю, Казанской набережной и Музейному кварталу. Кроме того, Ксения вместе с семьей сможет посетить Тульский государственный музей оружия и творческий индустриальный кластер «Октава», ознакомиться с интерактивной программой в Музее станка, а также поучаствовать в мастер-классе по изготовлению тульского пряника. Завершится поездка прогулкой по музею-заповеднику «Поленово».