Благодатный огонь доставили в Москву

«Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во Внуково-3», — рассказали в пресс-службе.
Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.
Фонд Андрея Первозванного по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы «Просите мира Иерусалиму», а также принесение мощей святых в Россию и различные просветительские проекты.