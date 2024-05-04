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Благодатный огонь доставили в Москву

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту Внуково-3, сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного.

Источник: © РИА Новости

«Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во Внуково-3», — рассказали в пресс-службе.

Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.

Кроме того, в Москву прибудут представители епархий, которые доставят Благодатный огонь в Анадырь, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологду, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Пензу, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск и Якутск.

Фонд Андрея Первозванного по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы «Просите мира Иерусалиму», а также принесение мощей святых в Россию и различные просветительские проекты.

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