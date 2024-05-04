Благодатный огонь доставили в Москву

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет его из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. В этом году лампады с Благодатным огнем привезут представителям приходов в 15 столичных храмах, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы возжечь свои лампады.