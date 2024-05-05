В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

Богослужение началось с пасхальной полунощницы, после нее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход.
Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Христос. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Спасителя — также открываются двери храма, и начинается торжественная служба. Первые возгласы «Христос Воскресе!» произносят еще на улице у закрытых дверей храма — тогда и начинается празднование Пасхи.
После крестного хода следует пасхальная утреня и литургия.
Светлое Христово Воскресение (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник.