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В храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Ночное пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Богослужение началось с пасхальной полунощницы, после нее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход.

Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Христос. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Спасителя — также открываются двери храма, и начинается торжественная служба. Первые возгласы «Христос Воскресе!» произносят еще на улице у закрытых дверей храма — тогда и начинается празднование Пасхи.

После крестного хода следует пасхальная утреня и литургия.

Светлое Христово Воскресение (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник.

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