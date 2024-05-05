Спасший сослуживцев в зоне СВО Михаил Васильев удостоен звания Героя России посмертно

В октябре 2023 года «Известиям» удалось поговорить с братом и отцом рядового Дмитрия Егорова, который погиб, отстаивая позиции ВС РФ в ДНР и который был представлен к званию Герой России. В подвиге Дмитрия никто из домочадцев даже не сомневался, потому что с самого детства он показывал себя очень смелым и упорным.