Спасший сослуживцев в зоне СВО Михаил Васильев удостоен звания Героя России посмертно

Он уточнил, что Республика Дагестан стала для Васильева вторым домом — он проходил службу в 177-м отдельном полку морской пехоты Каспийской флотилии, был командиром десантно-штурмовой роты, написал глава республики в своем Telegram-канале.
«Михаил Васильев был хорошим парнем, много читал, серьезно увлекался спортом. Несмотря на свою молодость, несколько раз отличился он и в зоне СВО. За участие в тяжелых боях старший лейтенант еще при жизни был представлен к званию Героя России. Однако получил его посмертно…», — добавил глава республики.
2 мая Меликов сообщил, что бывшего замкомандующего 18-й армии России полковника из Дагестана Магомедали Магомеджанова, погибшего в зоне спецоперации, удостоили звания Героя России посмертно. Он отметил, что звание Магомеджанову было присвоено в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
В октябре 2023 года «Известиям» удалось поговорить с братом и отцом рядового Дмитрия Егорова, который погиб, отстаивая позиции ВС РФ в ДНР и который был представлен к званию Герой России. В подвиге Дмитрия никто из домочадцев даже не сомневался, потому что с самого детства он показывал себя очень смелым и упорным.
7 октября 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу посмертно представил рядового 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова к званию Героя Российской Федерации.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.