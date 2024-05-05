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Военные священники доставили куличи находящимся на лечении бойцам

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Военные священники доставили праздничные куличи военнослужащим группировки «Центр», находящимся на лечении в тыловых районах зоны СВО, сообщили в МО РФ.

Источник: © РИА Новости

«Перед раздачей праздничных куличей священнослужители организовали праздничный молебен, в ходе которого провели обряд освещения символов православной пасхи. Куличи для военнослужащих — это символ веры и частичка домашнего уюта, которого так не хватает на передовой», — рассказали в МО РФ.

По данным ведомства, пекли куличи на полевом хлебозаводе. «Полевой хлебозавод позволяет производить выпечку хлебобулочных изделий для обеспечения свежим хлебом всех воинских частей и подразделений в своей зоне ответственности», — рассказали в МО РФ.