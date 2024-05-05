Военные священники доставили куличи находящимся на лечении бойцам

«Перед раздачей праздничных куличей священнослужители организовали праздничный молебен, в ходе которого провели обряд освещения символов православной пасхи. Куличи для военнослужащих — это символ веры и частичка домашнего уюта, которого так не хватает на передовой», — рассказали в МО РФ.