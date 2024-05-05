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Владивосток обновит сквер у «Нептуна» по проекту студентки

Диана Мансурова выиграла конкурс с проектом, который сочетает эстетику и функциональность.

Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

Администрация Владивостока определила победителя в конкурсе на лучший проект по обновлению сквера возле кинотеатра «Нептун». Как сообщает пресс-служба мэрии, победу одержала работа студентки четвертого курса Инженерной школы Дальневосточного федерального университета Дианы Мансуровой.

Её идея учитывала пожелания жителей, которые выступали наличие на площадке фонтана и открытый вид на кинотеатр. Диана предложила установить над скамейками необычные зелёные навесы с уникальной текстурой, создающей тень летом и пропускающей солнечные лучи зимой.

Валерия Генералова, также студентка четвертого курса той же школы, заняла второе место, предложив ряд инновационных решений, включая перенос парковки ближе к дороге. Её идеи могут быть рассмотрены для последующего воплощения.

Заместитель главы администрации Екатерина Сиволвоская подчеркнула значимость сотрудничества городских властей с бизнесом в деле улучшения городской среды. Она выразила уверенность, что совместные усилия жителей и муниципалитета поспособствуют созданию более комфортного и привлекательного облика Владивостока.

Работы по благоустройству сквера у «Нептуна» начнутся в текущем году и завершатся в следующем. Проекты участников доступны для ознакомления на сайте голосования. Кроме того, в 2025 году ожидается преображение сквера «Кутузова», который выиграл в рейтинговом голосовании федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

архитектура