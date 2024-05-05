Владивосток обновит сквер у «Нептуна» по проекту студентки

Работы по благоустройству сквера у «Нептуна» начнутся в текущем году и завершатся в следующем. Проекты участников доступны для ознакомления на сайте голосования. Кроме того, в 2025 году ожидается преображение сквера «Кутузова», который выиграл в рейтинговом голосовании федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».