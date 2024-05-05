В Челябинск из Иерусалима прибыл Благодатный огонь

В ночь с 4 на 5 мая специальный рейс с одним из главных символов христианской веры приземлился в международном аэропорту Челябинска. Самолет из Иерусалима с частицей Благодатного огня прибыл в столицу Южного Урала около двух часов ночи. Видео опубликовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.