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В Челябинск из Иерусалима прибыл Благодатный огонь

Лампады Благодатного огня доставили в Свято-Симеоновский собор.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 4 на 5 мая специальный рейс с одним из главных символов христианской веры приземлился в международном аэропорту Челябинска. Самолет из Иерусалима с частицей Благодатного огня прибыл в столицу Южного Урала около двух часов ночи. Видео опубликовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Лампады Благодатного огня доставили в Свято-Симеоновский собор. Оттуда огонь повезут во все церкви региона. Все желающие смогут зажечь от него свечи.

— Христос Воскрес! Поздравляю всех православных христиан Челябинской области со светлым праздником Пасхи! Добра и благополучия вам и вашим семьям, — поздравил христиан Алексей Текслер.