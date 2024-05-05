Омский бизнесмен Кирилл Хариби рассказал о новом бизнесе в Таиланде

Омский бизнесмен Кирилл Хариби рассказал о запуске нового бизнеса в Таиланде. Сейчас Хариби совладелец сети ювелирных салонов Россювелирторг, владелец сети ломбардов и мебельного производства.
Выступая в омском Конгресс-холле на форуме «Занят сам», он озвучил свою точку зрения на партнерство в бизнесе:
— Это не только деньги, но могут быть различные ресурсы — опыт, знания, идеи, время, связи. Партнером может быть IT-специалист, стартапер или HR-директор, человек с уже сформированной, полезной командой, — отметил Хариби.
— В этом бизнесе я являюсь инвестором и стратегом… Мой младший партнер очень классный исполнитель и администратор, но у него нет предпринимательской жилки, плюс он очень асоциален. К примеру, я за месяц нахождения в Таиланде провел больше 20 деловых встреч, а он за 7 месяцев всего одну. Если я завтра ему скажу, что забираю часть своих денег, и мы расходимся, он жестко просядет, — рассказал бизнесмен.
Хариби рекомендовал всем, кто начинает бизнес с партнерами, хотя бы во внутреннем документе закрепить, кто какие решения принимает, кто за что ответственен.
— Что будет, если вы поругаетесь? Как все поделите, если бизнес рухнет? Мои старшие товарищи-предприниматели (пока я об этом не задумываюсь) прописывают, что будет с их долей, если их не станет или, не дай бог, не станет всей их семьи. Кому тогда все достанется? Двоюродному брату сестры жены, — цитируют предпринимателя «Коммерческие вести».
Если же все четко прописано, то в процессе эволюции компании, считает Хариби, можно корректно передоговариваться, потому что нюансов бывает много.