Омский бизнесмен Кирилл Хариби рассказал о новом бизнесе в Таиланде

— В этом бизнесе я являюсь инвестором и стратегом… Мой младший партнер очень классный исполнитель и администратор, но у него нет предпринимательской жилки, плюс он очень асоциален. К примеру, я за месяц нахождения в Таиланде провел больше 20 деловых встреч, а он за 7 месяцев всего одну. Если я завтра ему скажу, что забираю часть своих денег, и мы расходимся, он жестко просядет, — рассказал бизнесмен.