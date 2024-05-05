Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День Победы в Минске отметят на 10 площадках

МИНСК, 5 мая — Sputnik. В День Победы 9 мая основные культурно-массовые мероприятия в Минске пройдут на десяти площадках, рассказали в эфире программы «Арсенал» на «Беларусь 1».

Источник: Sputnik.by

Организаторы подготовят выставку вооружения и военной техники, выступление служебных собак, проведут спортивные состязания. Будут работать полевая кухня, фотозона, интерактивные площадки. Запланированы концерты творческих коллективов и военных оркестров.

Список мест, где в этом году пройдут основные мероприятия:

  • Музейно-парковый комплекс «Победа»,
  • Первый национальный торговый дом,
  • Лошицкий парк,
  • парк Курасовщина,
  • парк Павлова,
  • Парк экстремальных видов спорта,
  • Парк имени 60-летия Октября,
  • сквер Мулявина,
  • площадка у «Чижовка-Арены»,
  • стадион военного городка «Уручье».

Начальник 2-го отдела управления информации Минобороны Беларуси Александр Кисель ранее рассказал, что на праздничных площадках также будут работать полевые кухни, где каждый желающий сможет угоститься солдатской кашей и чаем.

В этом году Беларусь отметит 79-летие Победы в Великой Отечественной войне. Согласно указу президента № 316 от 5 октября 2023 года, на 9 мая предусмотрен праздничный салют. Военный парад, посвященный Дню Победы, пройдет в 2025-м.

В текущем году парад состоится на День Независимости 3 июля в честь 80-летней годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Он пройдет у стелы «Минск — город-герой».