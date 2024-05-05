День Победы в Минске отметят на 10 площадках

Организаторы подготовят выставку вооружения и военной техники, выступление служебных собак, проведут спортивные состязания. Будут работать полевая кухня, фотозона, интерактивные площадки. Запланированы концерты творческих коллективов и военных оркестров.
Список мест, где в этом году пройдут основные мероприятия:
- Музейно-парковый комплекс «Победа»,
- Первый национальный торговый дом,
- Лошицкий парк,
- парк Курасовщина,
- парк Павлова,
- Парк экстремальных видов спорта,
- Парк имени 60-летия Октября,
- сквер Мулявина,
- площадка у «Чижовка-Арены»,
- стадион военного городка «Уручье».
Начальник 2-го отдела управления информации Минобороны Беларуси Александр Кисель ранее рассказал, что на праздничных площадках также будут работать полевые кухни, где каждый желающий сможет угоститься солдатской кашей и чаем.
В этом году Беларусь отметит 79-летие Победы в Великой Отечественной войне. Согласно указу президента № 316 от 5 октября 2023 года, на 9 мая предусмотрен праздничный салют. Военный парад, посвященный Дню Победы, пройдет в 2025-м.
В текущем году парад состоится на День Независимости 3 июля в честь 80-летней годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Он пройдет у стелы «Минск — город-герой».