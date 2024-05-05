День Победы в Минске отметят на 10 площадках

В этом году Беларусь отметит 79-летие Победы в Великой Отечественной войне. Согласно указу президента № 316 от 5 октября 2023 года, на 9 мая предусмотрен праздничный салют. Военный парад, посвященный Дню Победы, пройдет в 2025-м.