В Мадриде прошла акция «Бессмертный полк»

«Каждый год я стараюсь принимать участие в этой акции. Для меня очень важно почтить память моих двух дедушек. Один из них, Краснов Иван погиб в Бресте 22 июня 1941 года, а второй в 1942-м на Курской дуге. Они были настоящими героями, отдавшими свои жизни за нас», — сказала РИА Новости Ирина Краснова, которая присоединялась к «Бессмертному полку» вместе со своей дочкой.