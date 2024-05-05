В Мадриде прошла акция «Бессмертный полк»

«Каждый год я стараюсь принимать участие в этой акции. Для меня очень важно почтить память моих двух дедушек. Один из них, Краснов Иван погиб в Бресте 22 июня 1941 года, а второй в 1942-м на Курской дуге. Они были настоящими героями, отдавшими свои жизни за нас», — сказала РИА Новости Ирина Краснова, которая присоединялась к «Бессмертному полку» вместе со своей дочкой.
Марш в Мадриде начался рядом с железнодорожным вокзалом Аточа, историческим символом города, откуда собравшиеся люди направились в сторону одной из центральных площадей столицы. Участники акции несли портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также различные знамена и флаги.
Среди присутствовавших были люди всех возрастов, готовые отдать дань уважения тем, кто пожертвовал своей жизнью за мир.
Мероприятие, проходившее под песни военных лет, привлекло внимание как местных жителей, так и туристов, находящихся в городе. На всем маршруте не зафиксировали никаких инцидентов или нарушений общественного порядка. После окончания мероприятия участники вместе начали исполнять песни времен Великой Отечественной войны, танцевать и читать стихи.
«Бессмертный полк» — общенародная акция, которая проводится в России и некоторых других странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013-м стала всероссийской.