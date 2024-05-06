Жителям Новосибирска рассказали о запретах в Святой понедельник, 6 мая

С воскресенья, 5 мая 2024 года, началась Светлая седмица — неделя следующая за Пасхой. На 6 мая выпал Светлый понедельник. Он, как и вся Светлая седмица, время для радости, хорошего настроения и отдыха. Но всего должно быть в меру.