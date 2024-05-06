Жителям Новосибирска рассказали о запретах в Святой понедельник, 6 мая

С воскресенья, 5 мая 2024 года, началась Светлая седмица — неделя следующая за Пасхой. На 6 мая выпал Светлый понедельник. Он, как и вся Светлая седмица, время для радости, хорошего настроения и отдыха. Но всего должно быть в меру.
Священное писание говорит, что в в день после Пасхи Иисус пришёл к своим ученикам и 40 дней рассказывал о Царстве Небесном. После этого — вознёсся на небо.
Светлый понедельник также называют поливальным. Считается, что если человек обольётся, то он смоет грехи и будет здоровым. По другой версии, в этот день принято обливать девушек, чтобы они оставались красивыми.
Что можно делать в Светлый понедельник, 6 мая.
В этот день можно и нужно молиться.
Разрешено накрыть богатый стол и пригласить гостей. Кушать и пить можно всё.
Принято в Светлый понедельник обмениваться крашенными яйцами, угощать своими куличами и пробовать выпечку других.
Не возбраняется работа.
Что нельзя делать в Светлый понедельник, 6 мая.
Не стоит нагружать себя тяжёлым физическим трудом, в том числе огородом и ремонтом.
Зарываться в мрачных мыслях и кутаться в уныние — плохое дело.
В Светлый понедельник нельзя завидовать, желать зла другим людям и ругаться.
Строго запрещено объедаться и напиваться.
Категорически нельзя венчаться и проводить заупокойные службы. Не рекомендуется ходить на кладбище.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что на неделе с 6 по 12 мая в Новосибирске ожидается потепление до +23 градусов.