Названы самые дефицитные специальности в Омске в мае 2024 года

По версии аналитиков ресурса hh.ru, чаще всего в Омске и области работодатели ищут врачей — вакансий для них сейчас в два раза больше, чем кандидатов, рассматривающих подобные предложения о работе (0,4 резюме на одну вакансию).
Кроме того, в числе наиболее дефицитных специалистов — дворники (0,7 резюме на вакансию), повара (1), токари (1,1), автослесари, геологи (по 1,4), агенты по недвижимости (1,6), уборщицы (1,7), фармацевты-провизоры, машинисты, слесари (1,8), агрономы, товароведы, главные врачи и заведующие отделением (по 1,9), продавцы-консультанты (2).
Специалисты ресурса отметили, по итогам апреля 2024 года на одну вакансию в Омской области приходится в среднем 3,2 резюме, что ниже показателей нормы для рынка труда (норма 4−7,9 резюме на вакансию).