Священник заявил, что христиане не должны бояться конца света

Он также посоветовал тревожным людям, тем, кто боится Апокалипсиса, Третьей мировой войны, ядерной войны — «вспомнить о главном». «Личная встреча с Богом (как следствие человеческой смерти) может наступить у каждого в любой день, потому что мы не знаем, для кого Аннушка уже разлила масло, говоря словами великого русского писателя, поэтому бдеть и молиться нужно во всякое время. А еще мы точно знаем, что выше меры никому Бог испытаний не посылает», — заключил собеседник агентства.