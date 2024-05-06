Священник заявил, что христиане не должны бояться конца света

Воскресение Христово в этом году в Русской церкви встретили 5 мая. На следующий день началась Светлая седмица — неделя празднования Пасхи. В это время для верующих отменяются обычные посты в среду и пятницу, в храмах совершают крестные ходы и богослужения по праздничному чину, царские врата (двери иконостаса) открыты круглосуточно — в знак открытия врат рая, победы над смертью. Также, по принятой в Русской церкви традиции, все желающие могут в храмах позвонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом.
«В Апокалипсисе (или иначе Откровении Иоанна Богослова — книге Священного Писания, завершающей Библию) сказано: “Ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!”. Первые христиане относились к наступлению последних времён не со страхом перед Антихристом, но с радостью о приближении Царствия Божия. И в этом смысле бояться последних времён — дело не христианское», — сказал Козлов.
Священник напомнил, что сам Христос говорил, что времена и сроки конца света никто не может определить — «их не знают ни люди, ни ангелы, только Отец наш Небесный».
«Всякого рода исчисления дня и года наступления последних времён — есть в XXI веке такая же тщетная вещь, как в веке XIX или XV. Сейчас времена тревожные, но рассматривать их исключительно в эсхатологической (теория о конце света — ред.) перспективе — это терять трезвость христианского мировоззрения», — считает протоиерей.
Он также посоветовал тревожным людям, тем, кто боится Апокалипсиса, Третьей мировой войны, ядерной войны — «вспомнить о главном». «Личная встреча с Богом (как следствие человеческой смерти) может наступить у каждого в любой день, потому что мы не знаем, для кого Аннушка уже разлила масло, говоря словами великого русского писателя, поэтому бдеть и молиться нужно во всякое время. А еще мы точно знаем, что выше меры никому Бог испытаний не посылает», — заключил собеседник агентства.