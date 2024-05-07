В Хабаровском крае за студенческими семьями закрепят особый статус

— Ни для кого не секрет, что у нас и создание семьи, и рождение детей зачастую немножечко отодвигаются «на потом». И в этом направлении очень важна поддержка студенческой семьи. Мы вышли с такой инициативой, чтобы хотя бы на уровне края определить этот статус, на федеральном уровне вопрос пока не урегулирован. Закон позволит распространять меры социальной поддержки не только на учащихся школ, но и военных училищ, вузов, — отметила председатель комитета по социальным вопросам Законодательной думы Хабаровского края Ольга Ушакова.