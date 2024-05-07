В Хабаровском крае за студенческими семьями закрепят особый статус

Законодательной думе Хабаровского края комитет по вопросам социальной политики рекомендовал внести поправки в региональное законодательство и закрепить в нём особый статус студенческих семей. Это даст молодым родителям дополнительную поддержку в различных сферах жизни. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы Законодательной думы нашего региона.
— Ни для кого не секрет, что у нас и создание семьи, и рождение детей зачастую немножечко отодвигаются «на потом». И в этом направлении очень важна поддержка студенческой семьи. Мы вышли с такой инициативой, чтобы хотя бы на уровне края определить этот статус, на федеральном уровне вопрос пока не урегулирован. Закон позволит распространять меры социальной поддержки не только на учащихся школ, но и военных училищ, вузов, — отметила председатель комитета по социальным вопросам Законодательной думы Хабаровского края Ольга Ушакова.
Под студенческими будут пониматься семьи обучающихся в вузах, ссузах или находящихся в академическом отпуске граждан. Уже сейчас в действующих в крае программах по повышению рождаемости им оказываются дополнительные социальные услуги, их обучают практическим навыкам по уходу за детьми, ведению домашнего хозяйства. Родившим во время обучения молодым женщинам создают индивидуальные учебные планы.