Самолеты из Нижнего Новгорода пустят в Самарканд

Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Самарканд начнут выполняться с 9 мая, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта им. Чкалова.
Полеты будет выполнять авиакомпания Uzbekistan Airways один раз в неделю по четвергам.
Вылетать самолет из Нижнего Новгорода будет в 12:30, а прибывать в Самарканд — в 18.00. Обратно вылет будет назначен также по четвергам с 09.20, а возвращаться в столицу Поволжья в 11:10.
Это уже второй город Узбекистана, в который могут попасть нижегородцы прямым самолетом. Более года назад авиакомпания Uzbekistan Airways начала выполнять полеты в Ташкент.
«Авиасообщение с крупными городами Узбекистана дает возможность пассажирам рассматривать развитие деловых контактов и туристических связей, использовать это направление как конечный пункт своего путешествия, так и транзитную точку в маршруте по международным направлениям, благодаря широкой географии вылетов из этих городов», — пояснили в пресс-службе аэропорта.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что несколько совместных проектов реализуют Нижний Новгород и Бухара.