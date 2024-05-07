Дети героев СВО и дети-волонтеры участвуют в инаугурации президента

О девятилетней Раисат из Дербента пользователи интернета узнали благодаря видео, где девочка искренне расплакалась из-за того, что ей не удалось пробиться сквозь толпу, чтобы пообщаться с президентом, когда тот посещал город. Узнав об этом, Путин пригласил Раисат вместе с родителями в Москву и позже пообщался со всей семьей. Теперь девочка приглашена в Кремль на инаугурацию глава государства. А вот 12-летний Тимофей из Симферополя пока еще не успел лично познакомиться с Путиным. Зимой мальчик, который является победителем Всероссийских школьных олимпиад по истории и географии, увлекается архитектурой и IT, принял участие в акции «Елка желаний». Желание, которое он загадал тогда, как раз и заключается в том, чтобы встретиться с президентом России, ведь Путин для Тимофея — герой и пример очень сильного человека.