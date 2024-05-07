Дети героев СВО и дети-волонтеры участвуют в инаугурации президента

Практически со всеми ребятами Путин уже встречался. Среди приглашенных, 11-летний Егор и 6-летний Платон, сыновья участника специальной военной операции Леонида Махонина, который был награжден орденом Мужества посмертно. В январе 2024 года братья участвовали во встрече президента с семьями погибших героев. На инаугурацию приглашены тоже присутствовавшие на той встрече сестры Ксения и Вера, дочери Михаила Васильева, настоятеля Патриаршего подворья при штабе РВСН, посмертно получившего звание Героя России.
Семнадцатилетняя Полина из Минеральных Вод встречалась с российским лидером уже дважды. В 2022 году она была участницей открытого урока, который Путин провел в Калининграде, а в 2024 году была ведущей съезда Движения первых, в котором принял участие глава государства. Девушка организовала акцию по подготовке брендированных открыток, написанию писем солдатам СВО и сбору гуманитарной помощи.
Каролина из Мелитополя тоже занимается волонтерством. Она принимала участие в открытом уроке, который Путин в 2023 году провел в Сенеже. На том же мероприятии с президентом познакомился и юный физик Ярослав из Саранска. На уроке он поговорил с Путиным о том, что значит быть состоявшимся в жизни человеком. В свои 17 лет молодой человек уже завоевал золотую медаль мировой естественнонаучной олимпиады юниоров, серебряную и бронзовую медали международной олимпиады по экспериментальной физике, стал дважды призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.
Зооволонтерством занимается приглашенная на инаугурацию активистка проекта «Добро не уходит на каникулы» шестнадцатилетняя Аиша из Нижегородской области. В 2021 году девушка принимала участие в уроке с Путиным, который тот провел во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. На инаугурацию Путина приглашен участвовавший в 2023 году во встрече по программе «Профессионалитет» золотой медалист финального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Сергей из Екатеринбурга.
О девятилетней Раисат из Дербента пользователи интернета узнали благодаря видео, где девочка искренне расплакалась из-за того, что ей не удалось пробиться сквозь толпу, чтобы пообщаться с президентом, когда тот посещал город. Узнав об этом, Путин пригласил Раисат вместе с родителями в Москву и позже пообщался со всей семьей. Теперь девочка приглашена в Кремль на инаугурацию глава государства. А вот 12-летний Тимофей из Симферополя пока еще не успел лично познакомиться с Путиным. Зимой мальчик, который является победителем Всероссийских школьных олимпиад по истории и географии, увлекается архитектурой и IT, принял участие в акции «Елка желаний». Желание, которое он загадал тогда, как раз и заключается в том, чтобы встретиться с президентом России, ведь Путин для Тимофея — герой и пример очень сильного человека.