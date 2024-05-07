Дополнительный поезд запустили из Москвы и Симферополь

Из Москвы в Симферополь запустили дополнительный поезд № 178/177. Он будет следовать через Тулу, Липецк, Воронеж, Новочеркасск, Ростов-на-Дону и Тамань. В Крыму он остановится в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.