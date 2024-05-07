Дополнительный поезд запустили из Москвы и Симферополь

Из Москвы в Симферополь запустили дополнительный поезд № 178/177. Он будет следовать через Тулу, Липецк, Воронеж, Новочеркасск, Ростов-на-Дону и Тамань. В Крыму он остановится в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.
Поезд № 178/177 будет отправляться с Киевского вокзала Москвы 25 и 31 мая, 4, 10, 14, 20, 24, 30 июня, а также 4, 10, 14 июля в 07.05, прибывать в Симферополь через день в 06.00.
Отправление из Симферополя 22, 28 мая, 1, 7, 11, 17, 21, 27 июня, 1, 7, 11 июля 21:10, прибытие в Москву через день в 14.00.