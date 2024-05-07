В регионе планируют соединять «Ласточки» для перевозки пассажиров к морю

«Мы смотрим сейчас, обсуждаем с РЖД возможность, чтобы электрички, “Ласточки” в частности, ходили не по одной, а блокировать их с тем, чтобы можно было увеличить количество перевозимых пассажиров, — пояснил Рольбинов. — Рассматриваем такую возможность с учетом того, что у нас однопутная железная дорога, а, соответственно, в пике в летний период [электропоезда] достаточно заполнены. Это может быть как одна из возможностей решения проблемы».