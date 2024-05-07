В Омске объявили программу «Ночи музеев». В этом году темой акции станет «Сказки на ночь». В Минкульте Омской области рассчитывают, что благодаря тематике акции, омичи поближе познакомятся с культурным наследием Сибири.
Тема была заявлена на прошедшей пресс-конференции с участием заместителя министра культуры Омской области Светланы Бакулиной, руководителем ТИЦ Алиной Гориной, и руководителями театра «Арлекин» Татьяной Канащук и Исторического парка «Россия-Моя история» Ольгой Безродной.
Акция «Ночь музеев» пройдет в Омске 18 мая. Всего для омичей будут работать 47 локаций. Участники акции смогут посетить экскурсии, мастер-классы, квесты и многое другое. В городе будут работать 22 шаттла по четырём маршрутам. Продажа буклетов для проезда и скидок начнётся в Туристском информационном центре с 8 мая.