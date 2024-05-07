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Пресс-служба рассказала, какую икону патриарх Кирилл подарил Путину

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил президенту РФ Владимиру Путину Владимирскую икону Божией Матери XVII века, сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе.

Источник: РИА "Новости"

«(Это — ред.) Владимирская икона Божией Матери, XVII век», — сказал патриарх президенту после благодарственного молебна по случаю его инаугурации.

Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх Московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.

Эта церемония инаугурации в политической карьере Владимира Путина стала пятой, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.

Патриарх Кирилл
религии
РПЦ
Путин Владимир