Пресс-служба рассказала, какую икону патриарх Кирилл подарил Путину

«(Это — ред.) Владимирская икона Божией Матери, XVII век», — сказал патриарх президенту после благодарственного молебна по случаю его инаугурации.
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх Московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.
Эта церемония инаугурации в политической карьере Владимира Путина стала пятой, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.