Пресс-служба рассказала, какую икону патриарх Кирилл подарил Путину

Эта церемония инаугурации в политической карьере Владимира Путина стала пятой, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет — до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.