Режим ЧС ввели у пяти аварийных домов в Нижнем Новгороде

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен у пяти аварийных домов в центре Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте городской администрации.



Режим ЧС установлен у домов № 42 по улице Большой Покровской, № 27 по улице Малой Ямской, № 23 по улице Октябрьской, № 18/39 в Холодном переулке и № 9а на улице Ошарской.



Заместителю мэра и главе Нижегородского района Алексею Рыболовлеву дали поручение по организации контроля за ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Опасные территории должны огородить сигнальной лентой. Также необходимо составить план аварийно-спасательных и других неотложных работ.



Напомним, режим ЧС ввели около аварийного дома № 9 по улице Шевченко в Нижнем Новгороде. Постройка 1917 года может нести угрозу для здоровья и жизни граждан.