В Приморье восстановили проезд для легковых автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Дорожные службы восстановили проезд для легковых автомобилей в Анучинском и Ольгинском округах Приморья, ранее нарушенный из-за переливов после дождей, проезд доступен для всех видов транспорта, сообщает правительство региона.

«В Анучинском округе Приморья восстановлен проезд для легковых машин в районе сел Веселый и Скворцово… Ранее АО “Примавтодор” восстановил размытый объезд ремонтируемого моста на 25-м километре автодороги 300 километр — Фурманово в Ольгинском округе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент на трассах края устранены все проблемные участки, которые возникли из-за сильного дождя. Незначительный перелив зафиксирован в Кавалеровском округе от автомобильной дороги Осиновка — Рудная Пристань до Ленино, но его глубина не ограничивает движение транспорта.