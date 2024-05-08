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В Приморье восстановили проезд для легковых автомобилей

В Приморье восстановили проезд для легковых автомобилей, нарушенный из-за дождей.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Дорожные службы восстановили проезд для легковых автомобилей в Анучинском и Ольгинском округах Приморья, ранее нарушенный из-за переливов после дождей, проезд доступен для всех видов транспорта, сообщает правительство региона.

«В Анучинском округе Приморья восстановлен проезд для легковых машин в районе сел Веселый и Скворцово… Ранее АО “Примавтодор” восстановил размытый объезд ремонтируемого моста на 25-м километре автодороги 300 километр — Фурманово в Ольгинском округе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент на трассах края устранены все проблемные участки, которые возникли из-за сильного дождя. Незначительный перелив зафиксирован в Кавалеровском округе от автомобильной дороги Осиновка — Рудная Пристань до Ленино, но его глубина не ограничивает движение транспорта.

Накануне в Приморье действовало штормовое предупреждение из-за активного циклона над акваторией Японского моря. В регионе прошли сильные дожди, на юге края — локальные очень сильные. По данным синоптиков, циклон принес на юго-восток региона почти месячную норму осадков. Дожди вызвали подъем уровня воды в реках на 0,5−1,3 метра.