В Приморье восстановили проезд для легковых автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. Дорожные службы восстановили проезд для легковых автомобилей в Анучинском и Ольгинском округах Приморья, ранее нарушенный из-за переливов после дождей, проезд доступен для всех видов транспорта, сообщает правительство региона.
«В Анучинском округе Приморья восстановлен проезд для легковых машин в районе сел Веселый и Скворцово… Ранее АО “Примавтодор” восстановил размытый объезд ремонтируемого моста на 25-м километре автодороги 300 километр — Фурманово в Ольгинском округе», — говорится в сообщении.
Накануне в Приморье действовало штормовое предупреждение из-за активного циклона над акваторией Японского моря. В регионе прошли сильные дожди, на юге края — локальные очень сильные. По данным синоптиков, циклон принес на юго-восток региона почти месячную норму осадков. Дожди вызвали подъем уровня воды в реках на 0,5−1,3 метра.