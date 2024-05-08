В Симферополе на неделю ограничили движение

«В связи с проведением ремонтных работ в переулке Элеваторном, с 21.00 7 мая до 6 часов утра 13 мая на участке от улицы Героев Сталинграда до улицы Элеваторная будет частично перекрыто движение транспортных средств», — сказано в сообщении столичной администрации.
В этой связи жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты.
В центре Симферополя 9 мая ограничат движение транспорта, сообщала ранее пресс-служба администрации крымской столицы. Ограничения введут по улице Павленко с 7:00 до 11:00 на участке от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина.