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В Симферополе на неделю ограничили движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. В крымской столице с 7 мая по 13 мая ограничено движение по улице Элеваторная. Как сообщала пресс-служба городской мэрии, ограничение связано с ремонтными работами.

«В связи с проведением ремонтных работ в переулке Элеваторном, с 21.00 7 мая до 6 часов утра 13 мая на участке от улицы Героев Сталинграда до улицы Элеваторная будет частично перекрыто движение транспортных средств», — сказано в сообщении столичной администрации.

В этой связи жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты.

В центре Симферополя 9 мая ограничат движение транспорта, сообщала ранее пресс-служба администрации крымской столицы. Ограничения введут по улице Павленко с 7:00 до 11:00 на участке от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина.