Пермский край 8 мая атаковали снегопады и аномальное тепло

На часть территории Пермского края 8 мая пришло кратковременное тепло, другая страдает от обильных снегопадов.
По сообщению ГИС центра ПГНИУ, ночью северные части Пермского края атаковали снегопады. В Бисере осадки составили 12 мм, Губахе — 10 мм, Березниках — 7 мм, Кудымкаре — 11 мм, Кочево — 6 мм. Высота снежного покрова составила около 5−8 см.
Если на севере Прикамье вновь оказалось во власти зимы, то ближе к югу прошли дожди и начала повышаться температура воздуха. Больше всего осадков выпало в Кунгуре — 13 мм, Перми — 8 мм.
Ближе к обеду в Перми и южной части Пермского края, включая Чайковский и Чернушку, воздух прогрелся до +18…+20 градусов. Повышение температуры воздуха сопровождается порывами ветра до 15−17 м/с. Синоптики прогнозируют дальнейшее усиление ветра.
Уже к 10 мая до Пермского края доберется очень холодная масса воздуха из Центральной Арктики, которая принесет очередное похолодание и снегопады.