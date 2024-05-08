Трансляцию Парада на Красной площади покажут на вокзалах

Железнодорожники подготовили много других мероприятий к празднику. Так, на станции Льгов-Киевский установлен паровоз-памятник, на пригородном вокзале Новокузнецк, в Горном парке Рускеала и на вокзале Шувакиш будет работать полевая кухня, выступят артисты, пройдут конкурсы рисунков, выставки и экскурсии по экспозициям, посвященным Великой Отечественной войне. Еще в праздничные дни на вокзалах и в поездах будут раздавать георгиевские ленточки, а на вокзале Брянск-Льговский ее можно сделать самим на специальном мастер-классе.