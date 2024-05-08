Трансляцию Парада на Красной площади покажут на вокзалах

«Девятого мая РЖД покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади и фильмы о Великой Победе… На всех вокзалах по громкой связи будут звучать поздравления и музыка военных лет», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
По словам представителя РЖД, трансляция Парада была показана на Белорусском вокзале в 2021 году. «Массовая (трансляция на вокзалах — ред.) — впервые», — уточнили РИА Новости в компании. Компания подготовила и украсила ко Дню Победы более 700 объектов, в том числе вокзалы в районе битвы на Курской дуге — Поныри, Прохоровка, Ржава, Золотухино, Свобода и Возы.
Железнодорожники подготовили много других мероприятий к празднику. Так, на станции Льгов-Киевский установлен паровоз-памятник, на пригородном вокзале Новокузнецк, в Горном парке Рускеала и на вокзале Шувакиш будет работать полевая кухня, выступят артисты, пройдут конкурсы рисунков, выставки и экскурсии по экспозициям, посвященным Великой Отечественной войне. Еще в праздничные дни на вокзалах и в поездах будут раздавать георгиевские ленточки, а на вокзале Брянск-Льговский ее можно сделать самим на специальном мастер-классе.
«Традиционно 9 мая ровно в 12 часов по местному времени в память о событиях Великой Отечественной войны паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный гудок», — говорится в сообщении.
Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году. Вся страна услышала гудок за несколько минут до того, как в ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст Акта о капитуляции Германии.