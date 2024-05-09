Донецкий 99-летний ветеран рассказал, что хотел бы принять участие в СВО

Владимир Константинович Шелудько родился в 1925 году. В начале Великой Отечественной войны ему было 15 лет, а в 18 он добровольно ушел на фронт. За время службы принимал участие в освобождении Киева, в Корсунь-Шевченковской операции, освобождал Румынию, Молдавию и Венгрию. День Победы встретил в Чехословакии.