Донецкий 99-летний ветеран рассказал, что хотел бы принять участие в СВО

«Там (на Украине. — Прим. ред.) оккупированные мои земляки и родственники живут. Так что это моя родная земля. Был бы я строевой, я бы, несмотря на свой возраст, принял активное участие в боевых операциях», — сказал он.
При этом ветеран выразил уверенность в том, что после победы России украинцы и россияне снова будут жить вместе.
«Российская армия всю эту банду разгонит, уничтожит. И мы будем жить вместе и свободно. Я уверен, что будет окончательная победа. Но нельзя ее затягивать», — добавил он.
Владимир Константинович Шелудько родился в 1925 году. В начале Великой Отечественной войны ему было 15 лет, а в 18 он добровольно ушел на фронт. За время службы принимал участие в освобождении Киева, в Корсунь-Шевченковской операции, освобождал Румынию, Молдавию и Венгрию. День Победы встретил в Чехословакии.