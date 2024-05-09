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Донецкий 99-летний ветеран рассказал, что хотел бы принять участие в СВО

ДОНЕЦК, 9 мая — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Шелудько из Донецка, которому 99 лет, рассказал РИА Новости, что, если бы не состояние здоровья, принял бы участие в специальной военной операции.

Источник: РИА "Новости"

«Там (на Украине. — Прим. ред.) оккупированные мои земляки и родственники живут. Так что это моя родная земля. Был бы я строевой, я бы, несмотря на свой возраст, принял активное участие в боевых операциях», — сказал он.

При этом ветеран выразил уверенность в том, что после победы России украинцы и россияне снова будут жить вместе.

«Российская армия всю эту банду разгонит, уничтожит. И мы будем жить вместе и свободно. Я уверен, что будет окончательная победа. Но нельзя ее затягивать», — добавил он.

Владимир Константинович Шелудько родился в 1925 году. В начале Великой Отечественной войны ему было 15 лет, а в 18 он добровольно ушел на фронт. За время службы принимал участие в освобождении Киева, в Корсунь-Шевченковской операции, освобождал Румынию, Молдавию и Венгрию. День Победы встретил в Чехословакии.