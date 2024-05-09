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На мемориале в Гагаузии зажгли огонь частицей Вечного огня из Москвы

КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Вечный огонь на мемориале воинской славы в столице Гагаузии Комрате зажгли частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве, сообщила глава автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале.

Источник: CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia

«Вечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате был зажжен частицей Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. От лица всех жителей Гагаузии благодарю председателя исполкома блока “Победа” Илана Шора, который принял в Москве частицу Вечного огня и организовал его передачу в Комрат», — написала она.

По словам Гуцул, в Великой Отечественной войне героически участвовал весь советский народ, частью которого были гагаузы и жители всей Молдавии.

«Победа над фашизмом — это наша общая история, которую мы не позволим никому отменить», — подчеркнула она.

Сейчас Гуцул по приглашению президента России Владимира Путина находится в Москве и присутствует на параде Победы на Красной площади. Вместе с Иланом Шором она возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.