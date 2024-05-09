На мемориале в Гагаузии зажгли огонь частицей Вечного огня из Москвы

«Вечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате был зажжен частицей Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. От лица всех жителей Гагаузии благодарю председателя исполкома блока “Победа” Илана Шора, который принял в Москве частицу Вечного огня и организовал его передачу в Комрат», — написала она.
По словам Гуцул, в Великой Отечественной войне героически участвовал весь советский народ, частью которого были гагаузы и жители всей Молдавии.
«Победа над фашизмом — это наша общая история, которую мы не позволим никому отменить», — подчеркнула она.
Сейчас Гуцул по приглашению президента России Владимира Путина находится в Москве и присутствует на параде Победы на Красной площади. Вместе с Иланом Шором она возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.