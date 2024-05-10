Эксперт заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Автор книг по медицинской науке Крис Ньюби допустила происхождение болезни Лайма из американских биолабораторий, своим мнением она поделилась в видеоинтервью журналисту Такеру Карлсону.
«Болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970-х годов. Появились эти три жуткие болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а затем был паразит под названием “бабезия”, — рассказала эксперт.
Она назвала это идеальным невидимым оружием и “ядерной бомбой для бедных”. Тем не менее, уточнила Ньюби, может быть обратный эффект, который грозит непредвиденными последствиями при попытках создания новых микробов в клещах.
Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, вызванное бактериями Borrelia burgdorferi, их переносчиками являются иксодовые клещи. Согласно данным на сайте Центров по предотвращению и контролю заболеваний США (CDC), ежегодно этот недуг поражает около 476 тысяч человек в стране.
Болезнь Лайма — это инфекционное заболевание, которое вызывается бактериями Borrelia burgdorferi, их переносчиками являются иксодовые клещи. Согласно информации на сайте Центров по предотвращению и контролю заболеваний США (CDC), ежегодно эта болезнь поражает около 476 тысяч человек в стране.