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Эксперт заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США

Автор книг по медицине Ньюби: болезнь Лайма могла выйти из биолабораторий США.
Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Автор книг по медицинской науке Крис Ньюби допустила происхождение болезни Лайма из американских биолабораторий, своим мнением она поделилась в видеоинтервью журналисту Такеру Карлсону.

«Болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970-х годов. Появились эти три жуткие болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а затем был паразит под названием “бабезия”, — рассказала эксперт.

Она назвала это идеальным невидимым оружием и “ядерной бомбой для бедных”. Тем не менее, уточнила Ньюби, может быть обратный эффект, который грозит непредвиденными последствиями при попытках создания новых микробов в клещах.

Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, вызванное бактериями Borrelia burgdorferi, их переносчиками являются иксодовые клещи. Согласно данным на сайте Центров по предотвращению и контролю заболеваний США (CDC), ежегодно этот недуг поражает около 476 тысяч человек в стране.

Болезнь Лайма — это инфекционное заболевание, которое вызывается бактериями Borrelia burgdorferi, их переносчиками являются иксодовые клещи. Согласно информации на сайте Центров по предотвращению и контролю заболеваний США (CDC), ежегодно эта болезнь поражает около 476 тысяч человек в стране.
здоровье
флора и фауна
наука