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Удивительная красота: небо над Челябинской областью раскрасило северное сияние

Жители Челябинской области увидели в небе северное сияние.

Источник: Екатерина Парфенова

Ночью, 11 мая жители Челябинской области наблюдали в небе необычное явление — северное сияние. Причина в сильнейшей магнитной буре, которая накрыла землю. По данным российской лаборатории солнечной астрономии, к полуночи с 10 на 11 мая она достигла наивысшего уровня по «пятибалльной» шкале.

Явление, связанное с «гиперактивными» выбросами солнечной плазмы, наблюдали жители по всему миру. Как пишет kp.ru, россияне отреагировали спокойно, а вот на Западе — паника. Местные СМИ со ссылкой на ученых считают, нынешняя солнечная буря может вызвать блэкаут в системах электроснабжения и даже уничтожить спутники.