Удивительная красота: небо над Челябинской областью раскрасило северное сияние

Явление, связанное с «гиперактивными» выбросами солнечной плазмы, наблюдали жители по всему миру. Как пишет kp.ru, россияне отреагировали спокойно, а вот на Западе — паника. Местные СМИ со ссылкой на ученых считают, нынешняя солнечная буря может вызвать блэкаут в системах электроснабжения и даже уничтожить спутники.