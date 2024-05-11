Удивительная красота: небо над Челябинской областью раскрасило северное сияние

Ночью, 11 мая жители Челябинской области наблюдали в небе необычное явление — северное сияние. Причина в сильнейшей магнитной буре, которая накрыла землю. По данным российской лаборатории солнечной астрономии, к полуночи с 10 на 11 мая она достигла наивысшего уровня по «пятибалльной» шкале.
Явление, связанное с «гиперактивными» выбросами солнечной плазмы, наблюдали жители по всему миру. Как пишет kp.ru, россияне отреагировали спокойно, а вот на Западе — паника. Местные СМИ со ссылкой на ученых считают, нынешняя солнечная буря может вызвать блэкаут в системах электроснабжения и даже уничтожить спутники.