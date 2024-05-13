Потепление придет в Ростовскую область 17 мая

Потепление в Ростовскую область придет в пятницу, 17 мая. Об этом сообщают в Ростовском гидрометцентре.
Но четыре дня рабочей пятидневки будут сравнительно прохладными для мая на Дону. Синоптики прогнозируют облачную погоду, в дневные часы температура воздуха будет прогреваться до +18 градусов. К среде станет еще прохладнее, по ночам в середине недели ожидаются дожди, а в пятницу столбики термометров постепенно поползут вверх.
Так, 17 мая, согласно прогнозу, на улице будет до +20 градусов, в субботу — на градус больше, в воскресенье уже +22. Если брать в расчет десятидневный прогноз, то к 22 мая должно потеплеть до +25.