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Потепление придет в Ростовскую область 17 мая

В конце следующей недели в Ростовской области ожидается потепление.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 76% 759 мм рт. ст. +14°

Потепление в Ростовскую область придет в пятницу, 17 мая. Об этом сообщают в Ростовском гидрометцентре.

Но четыре дня рабочей пятидневки будут сравнительно прохладными для мая на Дону. Синоптики прогнозируют облачную погоду, в дневные часы температура воздуха будет прогреваться до +18 градусов. К среде станет еще прохладнее, по ночам в середине недели ожидаются дожди, а в пятницу столбики термометров постепенно поползут вверх.

Так, 17 мая, согласно прогнозу, на улице будет до +20 градусов, в субботу — на градус больше, в воскресенье уже +22. Если брать в расчет десятидневный прогноз, то к 22 мая должно потеплеть до +25.