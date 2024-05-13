Потепление придет в Ростовскую область 17 мая

Но четыре дня рабочей пятидневки будут сравнительно прохладными для мая на Дону. Синоптики прогнозируют облачную погоду, в дневные часы температура воздуха будет прогреваться до +18 градусов. К среде станет еще прохладнее, по ночам в середине недели ожидаются дожди, а в пятницу столбики термометров постепенно поползут вверх.