Яблони, сирень и тюльпаны зацвели в Астане

Жители и гости столицы активно проводят время в парке, фотографируются возле яблонь, сирени и тюльпанов. Особое мнение высказала одна из посетительниц парка Гульдария Сарсенова:
«Я вообще не думала, что в нашей столице есть такие яблони. В последний раз я видела такую красоту в Турции. Честно говоря, мы приехали в парк только для прогулок. Когда увидели всю эту красоту, наша прогулка продолжилась фотосессией. Здесь очень красиво».
По словам других жителей и гостей столицы, этот парк самый тихий в столице, «поистине незаменимое место для отдыха, аллея нового вдохновения с красивыми видами».
Стоит отметить, что парк «Ататюрк» был построен 20 лет назад, в 2004 году. Парк успел стать одним из самых любимых мест горожан и гостей столицы. Здесь также проводятся культурно-массовые мероприятия.