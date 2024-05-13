Яблони, сирень и тюльпаны зацвели в Астане

«Я вообще не думала, что в нашей столице есть такие яблони. В последний раз я видела такую красоту в Турции. Честно говоря, мы приехали в парк только для прогулок. Когда увидели всю эту красоту, наша прогулка продолжилась фотосессией. Здесь очень красиво».