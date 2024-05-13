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Яблони, сирень и тюльпаны зацвели в Астане

В Астане зацвели яблони, сирень, тюльпаны. К примеру, в парке Ататюрк (район Байконыр) есть яблоневая аллея. В настоящее время в данном парке зацвели около 100 яблонь, более 50 кустов сирени. Весенние тюльпаны также украшают парк своей красотой.

Источник: Акимат города Астаны

Жители и гости столицы активно проводят время в парке, фотографируются возле яблонь, сирени и тюльпанов. Особое мнение высказала одна из посетительниц парка Гульдария Сарсенова:

«Я вообще не думала, что в нашей столице есть такие яблони. В последний раз я видела такую красоту в Турции. Честно говоря, мы приехали в парк только для прогулок. Когда увидели всю эту красоту, наша прогулка продолжилась фотосессией. Здесь очень красиво».

По словам других жителей и гостей столицы, этот парк самый тихий в столице, «поистине незаменимое место для отдыха, аллея нового вдохновения с красивыми видами».

Стоит отметить, что парк «Ататюрк» был построен 20 лет назад, в 2004 году. Парк успел стать одним из самых любимых мест горожан и гостей столицы. Здесь также проводятся культурно-массовые мероприятия.