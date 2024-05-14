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Три частных земельных участка Иркутской области вернутся к государству

Они находятся на территории Ангарского лесничества.

Источник: Комсомольская правда

В Приангарье проверили частную собственность на законность ее появления. В результате на трех участках области доказано отсутствие права владением земли. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

— В 2015 году местный житель приобрел права собственности на землю в Иркутском районе. Проверка показала, что все эти территории — часть Ангарского лесничества, они являются собственностью Российской Федерации. Специального решения о передаче этих владений физическому лицу не было, отсюда следует, что из собственности страны они выбыли незаконно — рассказывают подробнее в ведомстве.

Прокуратура выступила с иском о признании отсутствия права частной собственности на три земельных участка, однако Иркутский районных суд требования не поддержал, однако, после подачи апелляции согласился с позицией ведомства.

недвижимость