Три частных земельных участка Иркутской области вернутся к государству

— В 2015 году местный житель приобрел права собственности на землю в Иркутском районе. Проверка показала, что все эти территории — часть Ангарского лесничества, они являются собственностью Российской Федерации. Специального решения о передаче этих владений физическому лицу не было, отсюда следует, что из собственности страны они выбыли незаконно — рассказывают подробнее в ведомстве.