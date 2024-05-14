Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё один автобус изменил маршрут в Астане

В связи с проведением ремонтных работ на одной из улиц Астаны, автобус № 57 временно изменил свой маршрут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

Источник: Baigenews

«До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрута № 57. Просим заранее планировать свой маршрут».

сообщили в ТОО «City Transportation Systems».

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.