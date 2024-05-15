Экстремально-низкие температуры зафиксировали в Самарской области 14 мая

В мае в Самарской области зафиксировали экстремально-низкие температуры воздуха. Во вторник, 14 мая 2024 года, в регионе был перекрыт абсолютный минимум. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
Рекорды зафиксировали три метеостанции. В Челно-Вершинах температура воздуха опустилась до −3,5 °C, ранее низкое значение было в 2011 году и составляло −3,2 °C.
В поселке Авангард минимальная температура воздуха достигла −5 °C. До этого минимум был равен −3,4 °C в 1937 году.
Еще одно рекордное значение оказалось в Аглосе. Там температура составила −1,6 °C, преодолев значение в −0,4 °C в 2000 году. Напомним, Тепло должно вернуться в Самарскую область к концу недели. Днем 17 мая потеплеет до +19 градусов. Однако ночами все еще прогнозируются заморозки.