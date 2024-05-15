Экстремально-низкие температуры зафиксировали в Самарской области 14 мая

Еще одно рекордное значение оказалось в Аглосе. Там температура составила −1,6 °C, преодолев значение в −0,4 °C в 2000 году. Напомним, Тепло должно вернуться в Самарскую область к концу недели. Днем 17 мая потеплеет до +19 градусов. Однако ночами все еще прогнозируются заморозки.