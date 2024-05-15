Экологи потребовали от мэра Новосибирска закрыть Хилокскую свалку

В Новосибирске председатель всероссийского общества охраны природы записал обращение к мэру города Кудрявцеву. На фоне горящей свалки он рассказал, в каком положении оказались жители левого берега.
«От смога задыхается юго-западный жилмассив, микрорайон чистая слобода. Запах гари распространяется по всему городу. Такая ситуация не может быть в черте города. Полигон необходимо закрыть и рекультивировать», — сказал мужчина в видеообращении.
Мусорная свалка недалеко от печально известного Хилокского рынка вспыхнула вечером во вторник, 14 мая. Сотрудники прокуратуры уже обнаружили нарушения руководством предприятия «Спецавтохозяйство» действующего санитарно-эпидемиологических правил.
Арсений Зотов