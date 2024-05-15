Глава правового департамента покидает мэрию Новосибирска

Начальник правового департамента Маргарита Маслова покидает мэрию Новосибирска. Она написала заявление по собственному желанию.
Об этом сообщает издание Infopro54. Официального подтверждения информации пока нет. Массовое увольнение чиновников после назначения Максима Кудрявцева продолжается. Обновляется команда мэра. Маслова возглавляла департамент с июня 2014 года.
Ранее администрацию покинули Артем Скатов, Геннадий Захаров и Анна Терешкова. Также на пенсию вышел глава Центрального района Сергей Канунников.
Об уходе сообщили сразу два начальника департаментов — Георгий Жигульский и Александр Горнштейн.